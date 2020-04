CALCIOMERCATO MILAN PAPIN IBRAHIMOVIC CAVANI / Il Milan potrebbe fare a meno di Ibrahimovic nella prossima stagione. Resta in bilico la conferma in rossonero dello svedese, con la dirigenza del 'Diavolo' a caccia di un sostituto in caso di rottura dopo soltanto mezza stagione con il 38enne attaccante.

Jean-Pierre Papin si sofferma su Ibra e poi lancia un'idea per l'attacco milanista: "Ibrahimovic è un fenomeno, con lui tutti migliorano. Quando parla gli altri ascoltano. Cavani: avete visto quanto corre? E difende, costruisce, senza mai perdere lucidità".

Calciomercato Milan, Papin sul futuro di Theo Hernandez

Papin ha parlato poi del connazionale Theo Hernandez e del prossimo tecnico rossonero: "Mi ha impressionato, è uno da Milan. Credo che per Theo il Milan sia la squadra giusta per crescere ancora e per meritarsi la chiamata nella Francia di Deschamps. La panchina? Pioli mi piace, Rangnick lo conosco poco: ma un tedesco che allena in Italia è un po' una stranezza".