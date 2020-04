CORONAVIRUS CONTE / Altra giornata molto importante per il Governo al lavoro con gli esperti per il coordinamento della 'Fase 2' in cui l'Italia dovrà convivere con il Coronavirus, cercando comunque di tornare alla normalità e riaprendo aziende ed attività. Giornata che si apre con un lungo post pubblicato dal Premier Giuseppe Conte sulla propria pagina Facebook ufficiale in cui si fa il punto della situazione sullo stato dei lavori: "Come già sapete, le attuali misure restrittive sono state prorogate sino al 3 maggio. Molti cittadini sono stanchi degli sforzi sin qui compiuti e vorrebbero un significativo allentamento di queste misure o, addirittura, la loro totale abolizione.

Vi sono poi le esigenze delle imprese e delle attività commerciali di ripartire al più presto. Mi piacerebbe poter dire: riapriamo tutto. Subito. Ripartiamo domattina. Questo Governo ha messo al primo posto la tutela della salute dei cittadini, ma certo non è affatto insensibile all'obiettivo di preservare l'efficienza del sistema produttivo.. Farebbe risalire la curva del contagio in modo incontrollato e vanificherebbe tutti gli sforzi che abbiamo fatto sin qui. Tutti insieme".

Conte, dunque, prosegue: "Dobbiamo riaprire sulla base di un programma che prenda in considerazione tutti i dettagli e incroci tutti i dati. [...]. Prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questo piano e di illustrarvi i dettagli di questo articolato programma. Una previsione ragionevole è che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio".