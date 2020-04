CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA LAUTARO / Il Barcellona insiste e pianifica l'assalto a Lautaro Martinez per la prossima stagione. Il club blaugrana non vorrebbe versare l'intero conguaglio della clausola rescissoria da 111 milioni di euro, fissata dall'Inter per la cessione del proprio attaccante.

Il club nerazzurro sarebbe entrato nell'ordine di idee di perdere il proprio gioiello e potrebbe aprire all'inserimento di alcune contropartite nell'affare solo a determinate condizioni.

Calciomercato Inter, anche il Barça punta Werner

Una di queste - come riporta il quotidiano 'Sport' - prevederebbe la richiesta dei cartellini dinella trattativa per il passaggio del 'Toro' alla corte del connazionale. Due profili, però, sul quale il tecnicoe la società blaugrana punterebbero per il futuro.

Inoltre, le strade di Barcellona e Inter potrebbero intrecciarsi anche per Timo Werner, che Marotta avrebbe individuato come l'erede naturale di Lautaro per lo scacchiere di Conte. Stando al sito 'Le10sport.com', indipendentemente dall'operazione Lautaro, il sodalizio catalano avrebbe messo nel mirino anchen l'attaccante tedesco per il post Suarez. Il Barça avrebbe avuto dei contatti con l'entourage di Werner, che questa estate potrebbe lasciare il Lipsia. Sul nazionale teutonico sarebbe però forte pure la concorrenza di Bayern Monaco e soprattutto Liverpool, con Werner che starebbe studiando l'inglese in previsione di un possibile approdo in Premier League.