DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza cala in Italia il numero dei positivi al Coronavirus. Dopo l'ultimo bollettino sono infatti 108237, 20 in meno in un giorno.

E mentre il Governo e i governi delle regioni del Nord si scontrano sul tema delle riaperture nella 'Fase 2', nel calcio si prova a tornare alla normalità ma il Ministro Spadafora avverte: "Io oggi non do per certa né la ripresa del campionato né degli allenamenti il 4 maggio":per ulteriori aggiornamenti.segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'e il mondo.

LIVE

8.10 - Oggi in programma l'Informativa di Conte in Senato e poi alla Camera in vista del Consiglio Europeo del 23 aprile.

8.00 - Gli USA superano quota 42mila morti e il presidente Trump sospende l'immigrazione.

7.30 - Il Premier Conte su Facebook pubblica un lungo post: "Riaprire oggi è irresponsabile, tornerebbe il contagi. Prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questo piano e di illustrarvi i dettagli di questo articolato programma. Una previsione ragionevole è che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio".