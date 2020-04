DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza cala in Italia il numero dei positivi al Coronavirus. Dopo l'ultimo bollettino sono infatti 108237, 20 in meno in un giorno. E mentre il Governo e i governi delle regioni del Nord si scontrano sul tema delle riaperture nella 'Fase 2', nel calcio si prova a tornare alla normalità ma il Ministro Spadafora avverte: "Io oggi non do per certa né la ripresa del campionato né degli allenamenti il 4 maggio": clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

20.23 -Stop definitivo al campionato olandese: il ministro Rutte ha annunciato che il calcio professionistico ripartirà dal primo settembre.

20.15 - Il segretario alla Sanità del Regno Unito, Matt Hancock, ha annunciato che da giovedì avranno inizio i test sull'uomo del vaccino anti coronavirus.

18.30 - Il bollettino della Protezione Civile sull'emergenza coronavirus relativo al 21 aprile è in linea con quelli dei giorni precedenti.

Rispetto a ieri sono decedute 534 persone per un totale di 24.648 deceduti. Continua il calo degli attualmente positivi: 528 unità in meno rispetto a ieri

17.30 - Secondo i dati della John Hopkins University sarebbero oltre 2.500.000 i casi di coronavirus nel mondo.

16.50 - La UEFA ha fatto il punto della situazione sul ritorno in campo in videoconferenza con le 55 federazioni.

16.20 - Coronavirus, clamoroso dall'OMS: "Il calcio va fermato fino al 2022".

16.00 - "L'app andrà scaricata solo su base volontaria": questa la precisione del Premier Conte, in occasione della sua informativa al Senato sull'emergenza coronavirus.

13.00 - Negli ultimi giorni i NAS hanno sequestrato 390 mila mascherine e materiali igenizzanti irregolari per un valore di circa 660mila euro.

12.45 - Bollettino quotidiano dello Spallanzani di Roma: positivi in totale sono 135, di cui 19 necessitano di supporto respiratorio. I giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici.

11.40 - L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, intervistato da 'Libero': "Siamo alla totale deformazione della realtà. Non si può paragonare la Lombardia ad altre regioni, dove non ci sono stati focolai come i nostri. Se noi non ci fossimo opposti con rigidità al governo, il Sud il 7 marzo non sarebbe stato chiuso. Invece abbiamo sbattuto i pugni sul tavolo chiedendo misurerestrittive. Grazie a questo, le altre regioni ci hanno seguito e abbiamo ridotto il contagio. Ora tutto deve ripartire, ma nella garanzia della massima sicurezza sanitaria".

11.10 - L'idea del Midtjylland in Danimarca. Stadio a porte chiuse? Il parcheggio diventa un drive-in con un maxischermo per 60mila persone.

10.45 - Al quotidiano 'La Repubblica' parla Mattia Maestri, il paziente 1 di Codogno: "Ho sognato l'anticamera della morte"

10.30 - Il presidente della Baviera, Markus Soeder, ha annunciato la cancellazione dell'Oktoberfest per quest'anno nella regione tedesca. "Ai tempi del coronavirus sarebbe irresponsabile tenere una festa popolare del genere", ha sottolineato Soeder.

9.25 - Uno studio condotto dal FifPro, il sindacato dei calciatori, sottolinea che il 13% dei calciatori che hanno partecipato al sondaggio anonimo sul lockdown mostrano sintomi coerenti con una diagnosi di depressione.

9.00 - Secondo il quotidiano 'La Stampa', dopo le parole del ministro Spadafora è probabile che il ritorno agli allenamenti nel calcio slitti dal 4 al 18 maggio.

8.10 - Oggi in programma l'Informativa di Conte in Senato e poi alla Camera in vista del Consiglio Europeo del 23 aprile.

8.00 - Gli USA superano quota 42mila morti e il presidente Trump sospende l'immigrazione.

7.30 - Il Premier Conte su Facebook pubblica un lungo post: "Riaprire oggi è irresponsabile, tornerebbe il contagi. Prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questo piano e di illustrarvi i dettagli di questo articolato programma. Una previsione ragionevole è che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio".