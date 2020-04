CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC / Continua a tenere banco il futuro alla Juventus di Miralem Pjanic.

Il bosniaco è pronto a riprendersi la scena in caso di eventuale ritorno in campo dallo stop forzato a causa dell'emergenza, ma il suo destino in bianconero sarà tutto da valutare al termine della stagione.

A parte la prima parte di campionato, Pjanic non ha brillato negli ultimi messi sotto la gestione Sarri, con il tecnico che nelle ultime uscite prima del blocco delle competizioni gli ha preferito Bentancur davanti la difesa. Le sirene di mercato si fanno più insistenti, con la Juve però che al momento avrebbe deciso di puntare ancora sull'ex Roma come scrive 'Tuttosport'.

Calciomercato Juventus, dubbio Pjanic: carta per Icardi

Le pretendenti però non mancherebbero per il cartellino del numero 5, ad iniziare dal PSG dell'estimatore Leonardo. Con il club parigino potrebbe aprirsi una trattativa per Icardi, con Pjanic che può rientrare nell'affare per portare il centravanti argentino sotto la Mole. Il 30enne bosniaco è a bilancio per circa 11 milioni di euro e in caso di cessione (il suo valore attuale non sarebbe al momento sotto i 60 milioni) frutterebbe una corposa plusvalenza alla Juventus.