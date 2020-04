CALCIOMERCATO ROMA LEMAR ATLETICO MADRID ARSENAL / Potrebbe arrivare dalla Spagna la giusta suggestione per la Roma in vista della prossima sessione di calciomercato. Il 'Mundo Deportivo' infatti fa il punto della situazione in merito al futuro di Thomas Lemar, esterno mancino dell'Atletico Madrid, che potrebbe vivere gli ultimi mesi da calciatore 'colchonero'. Il campione del Mondo transalpino infatti non ha rispettato le alte aspettative sul suo conto facendo riflettere la dirigenza iberica che vorrebbe provare a monetizzare un suo eventuale addio cercando di recuperare, seppur in parte, il pesante esborso di 70 milioni di euro per prelevarlo dal Monaco.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, maxi-scambio con la Fiorentina: quattro difensori in ballo

Secondo la testata catalana proprio in questo contesto potrebbe inserirsi la Roma, vogliosa di rinnovare il pacchetto esterni, mettendo sul piatto un prestito con diritto di riscatto. La società giallorossa ipotizzerebbe infatti che lo stile del tecnico Fonseca si possa sposare al meglio con le caratteristiche dello stesso Lemar, il cui ultimo gol risale allo scorso anno nella vittoria di misura contro l’Eibar. La concorrenza però non manca con l'Arsenal di Arteta che resta grande estimatore dell'ex monegasco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, intrigo Rakitic: dalla Spagna non hanno dubbi

Serie A, club contrari alla ripresa: le smentite di Fiorentina e Parma