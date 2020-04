Calciomercato Juventus, un difensore al Napoli per Milik: risponde l'agente

CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI ROMERO MILIK / Arkadiusz Milik è finito nel mirino della Juventus. Il suo agente, ai nostri microfoni, ha confermato l'esistenza di una trattativa per rinnovare il suo contratto col Napoli, ma se non dovesse andare a buon fine i bianconeri proveranno l'acquisto del polacco per sostituire il partente Higuain.

Nel capoluogo partenopeo oggi hanno ipotizzato un'operazione con contropartite tecniche che potrebbe coinvolgere anchedifensore classe '98 della Vecchia Signora in prestito al Genoa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO agente Milik: "Trattiamo il rinnovo col Napoli, rumors irrispettosi!"

Il suo agente, Paolo Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai microfoni di 'Radio Marte': "Al Napoli come contropartita per Milik? Romero ha 21 anni e non è che costi poco, la Juventus l’ha pagato 25 milioni di euro. Tra l’altro la prima società a cui ho proposto Romero – lo gestiva mio figlio dall’Argentina – è stato il Napoli. Lo proposi a Giuntoli, lui ci può stare nel Napoli". Per il rappresentante l'affare non sarebbe semplice: "Gioca da due anni titolare al Genoa, ma poi l’ha comprato la Juve. Non so se se ne libereranno facilmente. Chiellini e Bonucci hanno una certa età, Demiral si è infortunato, Rugani è in uscita. Peraltro anche l’Atalanta lo vorrebbe, il ragazzo ha mercato. Vedremo”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Higuain può trasferirsi in MLS: le ultime

Calciomercato Napoli, nuovi affari col Torino