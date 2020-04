Serie A, club contrari alla ripresa: le smentite di Fiorentina e Parma

CORONAVIRUS SERIE A FIORENTINA PARMA / Non si sono fatte attendere molto le smentite ufficiali di Parma e Fiorentina in merito alle indiscrezioni delle scorse ore secondo cui le due società sarebbero contrarie alla ripresa del campionato. I ducali con una nota sul proprio sito hanno ribadito: "Parma Calcio 1913, in riferimento ad erronee ed imprecise indiscrezioni di stampa, è costretto a ribadire in modo inequivoco la posizione assunta sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Ossia la piena disponibilità alla ripresa della stagione calcistica, qualora le condizioni sanitarie del Paese lo permettessero e – di conseguenza – le decisioni delle autorità competenti la definissero.

Nello specifico, occorre evidenziare che Parma Calcio – contrariamente a quanto riportato in serata da alcune fonti giornalistiche – non ha sottoscritto nelle ultime ore alcun documento in merito, in quanto – al di là di contenuti più o meno condivisibili – ritiene questo modo di procedere divisivo e non coerente alle difficoltà del momento, che richiederebbe da parte di ogni attore in campo non solo il massimo impegno a soluzioni unitarie, ma soprattutto un senso di responsabilità, serietà e sobrietà adeguato alla drammaticità del momento".

Poi anche la posizione della Fiorentina: "

In merito a quanto riportato da Agenzia ADNKronos, la Fiorentina smentisce categoricamente di essersi dichiarata contraria alla ripresa del campionato. La Fiorentina ha sempre dichiarato di essere totalmente disponibile alle decisioni che la Lega e il Governo prenderanno".

