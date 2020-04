Coronavirus, Ziliani shock: "Rischiamo il morto in campo, meglio dirlo prima"

CORONAVIRUS ZILIANI SERIE A / L'eventuale ritorno in campo delle squadre di Serie A causa ancora enormi polemiche. Mentre sette club sarebbero contrari e domani esporranno la loro posizione nell'assemblea di Lega, anche tanti opinionisti perorano la loro causa.

Sulle colonne de 'Il Fatto Quotidiano', per esempio, oggiha lanciato un monito durissimo: "Al calcio italiano manca solo una cosa, che ci scappi il morto: un calciatore che lasci le penne in campo mentre gioca in condizioni inumane partite insensate, utili solo a riaprire il rubinetto dei soldi dei diritti-tv".

Coronavirus, Ziliani: "Rischio cardiaco per i calciatori"

Nell'articolo, si denunciano i ritmi serrati (ogni tre giorni) che imporrebbero i calendari estivi, i rischi fisici che correrebbero i giocatori e la questione etica sui tamponi: "Circa 1200-1400 ogni volta sottratti alla gente comune, lasciata morire in casa". Ziliani, che ripete "manca solo che ci scappi il morto e forse è meglio dirlo prima", riporta anche uno studio pubblicato su 'Jama Cardiology', secondo il quale il COVID-19 causerebbe anche "miocarditi acute con versamento pericardico" o insufficienze cardiache. "Danni al cuore, arrecati da un virus che ha colpito anche i calciatori. E però, chi se ne frega: quel che conta è tornare a giocare. Dio perdona loro", conclude Ziliani.

