CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC BARCELLONA / Il futuro di Ivan Rakitic assume sempre di più i contorni di un enorme rebus. In Italia è stato recentemente accostato soprattutto a Milan e Juventus, oltre alla new entry Napoli, visto che la sua avventura al Barcellona sembra ormai alle battute conclusive. A far gola è la situazione contrattuale del centrocampista croato che è in scadenza 2021. Tuttavia, secondo quanto sottolineato dal 'Mundo Deportivo', la Juventus non ha fatto alcuna mossa nei confronti del calciatore.

Rakitic infatti non sarebbe stato affatto contattato dai bianconeri e non sembra neanche attendere una chiamata in quanto la sua idea è quella di rimanere al Barça o scegliere il proprio destino a parametro zero.Le ultimissime notizie di calciomercato e non solo: clicca qui

A gennaio inoltre Rakitic sembrava poter diventare protagonista di uno scambio con la Juventus ma alla fine non è stato raggiunto un accordo tra i club. Intanto lo stesso centrocampista croato ha ritrovato a poco a poco il campo sotto la guida di Setien riguadagnando il terreno perso con Valverde.

