CORONAVIRUS SPADAFORA SERIE A / Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora è tornato a parlare questa sera a 'Rai 2' ai microfoni di 'TG2 Post' soffermandosi sulla ripartenza: "Lo sport non è solo il calcio. La Serie A è comunque un'industria dal punto di vista economico. Mercoledì avrò un incontro con la FIGC per valutare un protocollo nello specifico sugli allenamenti. Io oggi non do per certa ne' la ripresa del campionato ne' degli allenamenti il 4 maggio". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, otto club contrari alla ripresa della Serie A

Spadafora ha continuato: "Non entro nel merito del valore etico dei compensi dei calciatori. Il mondo del calcio vive in maniera molto diversa dal resto degli italiani ed ogni società sta valutando in modo diverso.

Oggi comunque non si può dare per certa la ripresa se non arriva prima la sicurezza per il Paese. Bisogna capire se il mondo del calcio è pronto. Anche la ripresa degli allenamenti non porterebbe automaticamente alla ripresa dello stesso campionato. La Serie A non deve avere questa illusione. Al di la del calcio bisogna pensare ad una riapertura anche di tutti gli altri mondi dove ci sono stipendi differenti. Partite in chiaro? Quando ci ho provato nel pieno dell'emergenza, ho avuto un aspro confronto. Quando il mondo del calcio non vuole farlo per motivi economici, passa la palla al Governo, quando lo facciamo poi rivendica l'autonomia dello sport. Valuteremo tutto, anche le partite in chiaro, bisogna mettere insieme tutto il mondo delle società e delle pay-tv, non e' proprio semplicissimo. Il Ciò ha rinviato le Olimpiadi, cio' dimostra che tutto deve essere preso in considerazione ma speriamo che tutti possano riprendere l'attività sportiva, non solo i calciatori"

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza Coronavirus, gli annunci di Speranza e Ceferin | Diminuiscono i positivi