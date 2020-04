Coronavirus, otto club contrari alla ripresa della Serie A

CORONAVIRUS SERIE A RIPARTENZA / Il mondo del calcio è ancora in attesa di capire se, come e quando i campionati potranno ripartire. Intanto i club di Serie A si chiedono quali effetti giuridici potrebbero subire se la stagione dovesse essere nuovamente interrotta per il contagio da Coronavirus. È infatti proprio questo uno dei tre quesiti che 8 società contrarie alla ripresa hanno evidenziato alla vigilia dell’assemblea di Lega.

Nel documento si legge: "L'assunzione del rischio di un fatto non più imprevedibile potrebbe ricadere sul club che si è assunto il rischio di prosecuzione pur in presenza di un rischio incalcolabile".

Secondo quanto afferma l’'Adnkronos', gli 8 club contrari sarebbero Parma, Spal, Brescia, Torino, Sampdoria, Udinese, Bologna e Fiorentina che hanno sollevato la questione alla vigilia dell'assemblea della Lega Serie A. I restanti due quesiti fanno invece riferimento ai contratti in scadenza il 30 giugno e ai prestiti con diritto o obbligo di riscatto.

