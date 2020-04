p>CORONAVIRUS LEHMANN BUNDESLIGA / Mentre le alte cariche del mondo del calcio pensano ad modo per provare a riprendere prossimamente le attività, l'ex portiere tedesco Jenstorna a far discutere proponendo ai microfoni di 'Sport1' la sua personalissima soluzione per far ripartire la: "Perché in uno stadio come l'Allianz Arena, dove la capienza è di 70.000, non possono entrare 20.000 persone? Una distanza di dieci metri sarebbe sufficiente per evitare il contagio, i tifosi non avrebbero contatti tra loro". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Una proposta singolare che non è passato naturalmente inosservata scatenando i pareri contrastanti del popolo del web.