Lokomotiv Mosca, tragedia: muore Samokhvalov

LOKOMOTIV MOSCA SAMOKHVALOV / Tragedia nel mondo del calcio in Russia: Innokentiy bè morto all'età di 22 anni.

Il difensore della, quest'anno impegnato nella squadra riserve, si è sentito male durante un allenamento individuale a casa e per lui non c'è stato nulla da fare. Come riferisce il club sono ancora in fase di accertamento le cause del decesso. Samokhvalov era in isolamento, come tutti in Russia, per l'emergenza coronavirus: lascia una moglie e un figlio. "Era un uomo gentile e comprensivo, un buon amico. È un grande dolore per la nostra famiglia", il commiato della Lokomovic.