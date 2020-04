Milan, Calhanoglu torna in Italia: le ultime sui rientri

MILAN EMERGENZA CORONAVIRUS CALHANOGLU / Il Milan, come tutte le altre squadre di SerieA, è in attesa di novità ufficiali per poter ripartire.

Nel frattempo i calciatori stranieri, volati a casa dopo lo stop al campionato per via dell'emergenza, stanno facendo ritorno a Milano.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Tra i primi a rientrare ci sarà Hakan Calhanoglu, che come testimonia la foto pubblicata sul proprio profilo Instagram, è in volo dalla Turchia, insieme alla famiglia, e a breve sarà in Italia. Da capire, invece, quando rientreranno Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie, con quest'ultimo che potrebbe avere problemi con i voli dalla Costa d'Avorio.

Entro domani dovrebbero essere a Milao anche Kjaer, Begovic, Saelemaekers, Leao, Bennacer, Castillejo, Paquetà, Rebic e Krunic

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza Coronavirus - Milan pronto per la ripresa: squadra già a lavoro 'insieme'

Milan, retroscena Ibrahimovic: "Ci minacciò!"