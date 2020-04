Calciomercato Juventus, Havertz cambia idea

CALCIOMERCATO JUVENTUS HAVERTZ / Svolta nel futuro di Kai Havertz. Il talentuoso centrocampista tedesco, messosi in luce con la maglia del Bayer Leverkusen, è da tempo finito nel mirino delle big del calcio europeo. Anche la Juventus ci ha messo gli occhi addosso ma vederlo in Italia non sarà per nulla facile.

Jurgenstarebbe provando a portarlo ama le alte richieste dei tedeschi - ben- hanno spaventato i Reds.

Il calciatore, stando a quanto riportato da 'London Evening Standard', avrebbe deciso di lasciare la Germania per volare in Inghilterra e vivere un'esperienza in Premier League. Per Havertz però in pole non ci sarebbe il Liverpool bensì il Manchester United. Fino a qualche settimana fa la volontà del centrocampista sembrava quella di rimanere in Bundesliga, per vestire la maglia del Bayern Monaco.

