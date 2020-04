Coronavirus, conferenza Borrelli: "Diminuisce il numero di positivi"

CORONAVIRUS BORRELLI COVID 19 / Conferenza stampa per Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, sull'emergenza coronavirus: "Il numero di casi totali sono 181.228 con un incremento di 2.256 persone. Ad oggi i positivi 108.237 con una diminuzione di 20 persone rispetto a ieri: è un dato che si verifica per la prima volta, un altro dato positivo perché diminuisce il numero dei positivi. Ad oggi sono 2537 i pazienti in terapia intensiva con diminuzione di 62 rispetto a ieri. 24.906 i ricoverati con sintomi con diminuzione di 127 persone rispetto a ieri. 80578 in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Purtroppo i decessi sono 454, 1822 in più i guariti rispetto a ieri per un totale di 48.877".

Prende la parola Luca Richeldi: "Abbiamo una fotografia composta da sei parametri: alcuni devono crescere, altri decrescere. Siamo contenti se calano i ricoverati, i ricoverati in terapia intensiva, i positivi attuali e ovviamente i deceduti. Poi dovrebbero aumentare guariti e pazienti in isolamento.Ad oggi un solo parametro non migliora: quello dei decessi che però sarà l'ultimo a migliorare. Per la prima volta vediamo il segno meno sul numero di attualmente positivi: è un dato incoraggiante. Poi da due settimane registriamo calo del numero di ricoverati in terapie intensive e dei ricoverati. Rimane il dato doloroso dei deceduti che ci deve far riflettere su quel che sta succedendo e far pensare che la battaglia non è vinta. Siamo in un periodo di relativa tregua di diffusione del virus ma non è il momento di abbassare la guardia.

VIRUS NELLE ACQUE - "E' una notizia che arriva dalla Francia: la presenza di RNA virale non significa presenza del virus attivo. E' così per molti virus.

Certamente è un virus nuovo e ne sapremo di più però non credo che questa notizia debba allarmarci più di tanto o far cambiare i nostri comportamenti".

LOMBARDIA - "Non sorprende che il calo sia meno marcato in Lombardia e Piemonte: si parte d più contagiati quindi il calo è più lento".

SPERIMENTAZIONE PLASMA DEI GUARITI - "La plasma terapia è una pratica medica che è in atto da moltissimi anni, dalla fine dell'800: sappiamo che ha validità ed efficacia in generale, non sappiamo se sia lo stesso con questo virus. Speriamo che la sperimentazione possa andare bene: non abbiamo una risposta definitiva perché è passato ancora poco tempo, come per gli altri trattamenti in corso di sperimentazione. Qualche risposta potremmo averla a breve".

APP SENZA TAMPONI - Risponde Borrelli: "Sarà utile chi è positivo. Da oggi abbiamo il dato delle persone che hanno effettuato il tampone complessivamente: 943.151 persone hanno ricevuto un tampone. Unendo tamponi, app e misure dei possibili contagi pensiamo che si possa mettere in atto un'azione di contrasto più efficace".

Richeldi su controllo contagio: "I servizi di prevenzione territoriale devono tracciare contatti e isolamento. Questo tanti anni fa avveniva tramite strumenti territoriali molto efficaci come i dispensari anti-turbercolari. Così esistono dei presidi territoriali che devono trovare i contatti, vedere se positivi e nel caso isolarli. Questo è in carico alla medicina territoriale che fa riferimento alle regioni. L'app è uno strumento in più che si è dimostrato molto efficace in paesi che lo hanno utilizzato. Quest'attività è fondamentale, sarà importante nei mesi futuri".

BORRELLI SU TAMPONI E CONTAGIATI - "E' un dato giornaliero: giorno per giorno viene dato esito dei tamponi effettuati e numero tamponi. Anche per i deceduti, giorno per giorno ci viene comunicato dalle singole regioni, il dato. E' evidente che i deceduti sono positivi. Sulle RSA è in corso una studio da parte dell'ISS che fornirà tutte le informazioni".