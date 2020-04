BELGIO SPORTING LOKEREN / Lo Sporting Lokeren è stato dichiarato fallito e non farà appello: l'ufficialità è arrivata dalla Pro League che ha spiegato come - vista la sentenza del tribunale - il club non potrà partecipare al prossimo campionato. "La Pro League augura molto coraggio a tutti i dipendenti, i giocatori e i sostenitori dello Sporting Lokeren in questi tempi difficili", si legge nel comunicato.

La società, vista l'esposizione debitoria e l'impossibilità di rispettare le scadenze, ha deciso di non presentare ricorso contro la sentenza di fallimento come spiegato dal presidente Louis De Vries, indebitato di circa 65 milioni, ha spiegato la situazione del club: "Il Cda e io come presidente non siamo riusciti ad trovare in tempo investitori e non abbiamo rispettato le scadenze che avrebbero dovuto garantire la continuità societaria". Lo Sporting Lokeren militava nella Serie B belga con alle spalle una storia di oltre 50 anni.