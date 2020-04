Calciomercato Inter, via libera per Kurzawa: decide Conte

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS KURZAWA / Il futuro di Layvin Kurzawa sarà lontano da Parigi. Il terzino classe 1992 è pronto a fare le valigie e ripartire, vivendo una nuova avventura al termine della stagione. Il contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, non verrà rinnovato. In Francia non hanno alcun dubbio: Leonardo fino ad oggi - secondo quanto riportato da 'Le10Sport' - non avrebbe presentato nessuna proposta per il prolungare. La crisi economica per via dell'emergenza coronavirus non ha dunque fatto cambiare idea alla dirigenza parigina.

Le strade tra le parti a luglio si separeranno: Kurzawa avrebbe potuto lasciare Parigi già a gennaio e sbarcare in Italia.

Il terzino è stato un'idea della Juventus ma soprattutto dellL'idea nerazzurra - come riporta il portale - non è sfumata del tutto ma non è calda come poteva essere qualche mese fa. Kurzawa piace ad Antonioma si valutano anche altri profili per il ruolo di terzino.

Sul giocatore - che punta a strappare una convocazione per i prossimi Europei con la Francia - ci sarebbe anche il Barcellona ma la sua volontà è quella di giocare di più di quanto fatto sotto la Torre Eiffel e proprio per questo la pista blaugrana potrebbe non scaldarsi.

