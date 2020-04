CALCIOMERCATO NAPOLI INTER MILAN MERET / Le panchine pre-coronavirus hanno alzato i dubbi sul suo futuro: Alex Meret non è più titolare nel Napoli, scalzato da David Ospina in cima alle preferenze di Rino Gattuso. Una condizione che ha alimentato l'incertezza sulla sua permanenza in azzurro: Inter e Milan si sono già interessate all'ex Udinese, che permanendo l'attuale situazione rischierebbe di perdere anche la Nazionale.

I nerazzurri lo vedono come possibile sostituto diche va verso i 36 anni, i rossoneri come potenziale rimpiazzo in caso di cessione di Donnarumma. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Entrambe le milanesi però dovranno vedersela con la volontà di Aurelio De Laurentiis che sembra poco incline a valutare l'ipotesi cessione per il 22enne estremo difensore: secondo quanto riferisce 'Repubblica', infatti, il presidente del Napoli avrebbe anche presentato una proposta per prolungare il contratto di Meret e allungarlo fino al 2024. Un modo per blindare il portiere e spegnere le voci sul suo conto: un'offerta che dovrà convincere però il calciatore che non vuole rischiare di trascorrere i prossimi mesi in panchina.