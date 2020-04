Calciomercato Inter, apertura Eintracht per Kostic

CALCIOMERCATO INTER KOSTIC EINTRACHT FRANCOFORTE / Tutto può succedere: Fredi Bobic, direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, non esclude una cessione di Kostic, da tempo nel mirino dell'Inter, nel prossimo calciomercato. Intervistato da 'Kicker' il dirigente tedesco spiega: "Non posso dire che non andrà via perché non so neanche come andranno le cose negli altri paesi. I campionati termineranno ovunque o - come accaduto in Belgio - saranno interrotti prematuramente? I buoni giocatori avranno sempre il loro mercato, anche in tempi difficili, e Filip è un giocatore eccezionale".

Ovviamente l'Eintracht non vorrebbe privarsi del 27enne serbo ma i fattori da tenere in considerazione sono diversi: "Saremmo felici se Kostic rimanesse con noi, ma nessuno può prevedere quello che accadrà nel calciomercato, se i grandi club avranno liquidità. Poi la Champions League: si giocherà? E le perdite dei grandi club, quanto saranno alte? Nessuno può davvero capirlo. Quindi non ha senso parlare di possibili cessioni". Corteggiato dall'Inter già nella scorsa estate, il 27enne è tornato ad essere un obiettivo di Marotta anche per la prossima stagione.