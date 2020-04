MILAN RETROSCENA IBRAHIMOVIC JOAO PEDRO / Ai microfoni di 'Record' il portoghese Joao Pedro ha svelato un retroscena riguardante Ibrahimovic, del quale fu compagno di squadra ai Los Angeles Galaxy. "Partita in trasferta contro gli Houston Dynamo: passiamo in vantaggio, loro ribaltano il risultato, negli ultimi minuti facciamo 2-2 ma loro rispondono e vincono 3-2.

A fine partita, nello spogliatoio, ci ha fatto un incredibile rimprovero, ma allo stesso tempo è stato divertente - le parole del centrocampista, ora al, riportate dall'agenzia 'Ansa' - Ci disse: 'Ragazzi, se avete intenzione di stare qui per una passeggiata sulla spiaggia o per andare a Hollywood, basta dirlo! Ho 300 milioni sul mio conto, ho un'isola, non ne ho affatto bisogno. Il primo che mi dice qualcosa, lo ammazzo!'.

LEGGI ANCHE ->>> Coronavirus, Sileri: "Serve posizione scientifica sul calcio"