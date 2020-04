CORONAVIRUS SILERI CAMPIONATO / Far ripartire la Serie A ma solo in sicurezza: così il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri parla della ripresa del campionato di calcio, sospeso per l'emergenza coronavirus. Intervenuto a 'Kiss Kiss Napoli' ha spiegato: "Serve una posizione scientifica sul calcio, gli stadi non possono riaprire al pubblico. È verosimile far ripartire il calcio a porte chiuse, ma da medico dico che comunque potrebbero esserci dei problemi". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Porte chiuse sì, ma c'è da considerare il contatto tra i giocatori: "Ovviamente gare a porte chiuse, ma i calciatori entrerebbero in contatto tra loro.

Il protocollo è stato stilato in maniera appropriata, ma aspetterei ancora un po' di tempo per valutare l'andamento dell'epidemia". Anche perché il protocollo richiede anche un importante numero di tamponi: "Potrebbero essere più alto di 1.400". Nessuna necessità invece di giocare soltanto al centro-sud: "Gli stadi sono un problema relativo perché se non ci sono i tifosi non ci sarebbero rischi da questo punto di vista. Dove giochi giochi, va bene uguale".

Infine, lo sport individuale: "Il 4 maggio è la data di apertura prevista, ma avremo bisogno di adottare delle misure di sicurezza come la distanza sociale e le mascherine. Lo sport individuale si potrà praticare anche a livello amatoriale, ma non più di 40 minuti".