Calciomercato Milan, quante pretendenti per Camara

CALCIOMERCATO MILAN CAMARA - Alla ricerca di rinforzi giovani e con uno stipendio non eccessivo, il Milan ha messo gli occhi anche su Mady Camara, come detto dal suo agente in esclusiva a Calciomercato.it. Ma i rossoneri dovranno fare i conti con una folta concorrenza per riuscire a strappare il 23enne centrocampista guineano all'Olympiacos.

Oltre all'Arsenal, secondo i media greci, suci sono anche club portoghesi e tedeschi, oltre al Watford e soprattutto a due formazioni della Ligue 1: il Lione ed il Monaco. Ilè avvisato.

