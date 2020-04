CORONAVIRUS LIGUE 1 FRANCIA / No alla ripresa: dalla Francia arriva la presa di posizione dei calciatori che potrebbe cambiare lo scenario riguardo la Ligue 1. Se si continua a parlare di una ripartenza in Italia come negli altri paese europei, il sindacato dei giocatori francesi si schiera contro.

A spiegarlo è Sylvain, il co-presidente dell'Unione dei calciatori professionisti francesi (), in alcune dichiarazioni riportate da 'Le Monde': "Rinunciamo ad una ripresa del campionato in queste condizioni - le sue parole - L'emergenza economica non deve avere la precedezna sull'impreativo della salute pubblica". Una presa di posizione che ritiene ripartire a giugno una scelta "affrettata e pericolosa". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

In Francia si sta discutendo se ripartire ad inizio giugno con il 4 o il 7 come date possibili: un'idea che non convince l'UNFP secondo cui ben tre calciatori su quattro sarebbe pronto a non ripartire.