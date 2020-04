Coronavirus, la denuncia: "In Serie A 20 giocatori positivi"

CORONAVIRUS SERIE A 20 POSITIVI - La Serie A guarda alla data del 4 maggio con la speranza di riuscire a far ripartire il campionato e portare a termine la stagione 2019-20. Il programma prevede la ripresa graduale degli allenamenti, dapprima a gruppetti distanziati per rispettare le misure anti coronavirus con la sola parte atletica tenendo la distanza tra i calciatori e isolando le squadre con tutto lo staff al seguito e poi piano piano aggiungendo la parte tecnico-tattica con tutta la rosa.

Il tutto con la speranza che non si verifichino nuovi casi che comprometterebbero del tutto il torneo.

A tal proposito, ai microfoni di 'Radio Radio', il noto giornalista sportivo Tony Damascelli ha denunciato che "mi è stato riferito che attualmente ci sono venti giocatori di Serie A positivi al Covid-19, anche se i club non lo dicono. Perché la notizia non è stata resa nota? Perché le società, anche per motivi di privacy, non sono obbligate a dire pubblicamente che un loro tesserato ha il coronavirus. L'unica cosa che sono tenute a fare è a curarli bene".

