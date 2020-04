Juventus e non solo su Katinic della Dinamo Zagabria

CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI KATINIC / Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it Juventus, Napoli, Atalanta e diversi club stranieri - su tutti Barcellona, Salisburgo e Wolfsburg - hanno messo gli occhi su un grande talento croato: Maro Katinic.

Parliamo di un difensore croato classe 2004 in forza allae punto fermo dell'under 17 guidata da Tomislav, ex giocatore del Venezia. In Nazionale il 16enne Katinic, alto 184 cm, gioca stabilmente con ragazzi più grandi di lui: per il suo cartellino potrebbero volerci sui 3 milioni di euro.

Altri due croati dell'under 17 hanno attirato l'interesse di squadre importanti, ovvero il centrocampista Tomislav Duvnjak e il trequartista Ivan Saranic.