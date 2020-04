Calciomercato Milan, si avvicina l'erede di Ibrahimovic

CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC - E' ancora tutto da capire il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Arrivato a gennaio al Milan da svincolato, l'esperto centravanti svedese ha firmato un contratto fino a giugno con la possibilità di rinnovare per un'altra stagione. Ma dopo l'addio ufficiale di Boban e quello probabile di Maldini, l'ex Inter e Juve potrebbe salutare i rossoneri e appendere gli scarpini al chiodo oppure tornare in patria per vestire la maglia dell'Hammarby di cui possiede delle quote.

Intanto il club meneghino avrebbe individuato il suo erede.

Secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', ci sarebbe stata una accelerata nella trattativa per Loren Moron. Si tratta di un centravanti spagnolo classe 1993 che milita nel Betis e che finora ha realizzato 11 gol in 29 presenze tra Liga e Coppa del Re. Nel suo contratto c'è una clausola di rescissione fissata a 60 milioni di euro, ma il Milan e gli altri club interessati a lui stanno trattando il cartellino per la metà del prezzo.

