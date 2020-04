CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA / Una Juventus diversa quella che potrebbe nascere in vista della prossima stagione: se per Higuain in bianconero sembra essere giunto il momento dei titoli di coda, per Douglas Costa si valuteranno le possibili opportunità, tenendo conto del valore del calciatore ma anche della sua fragilità, come testimoniano i ripetuti infortuni di quest'anno.

Così l'expotrebbe finire all'interno di qualche scambio con Paris Saint-Germain e Manchester City possibili destinazioni. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Juventus, per Douglas Costa asse caldo con il Psg

L'asse tra Torino e Parigi è molto caldo e proprio Leonardo - secondo quanto riferisce 'TuttoSport' - avrebbe mosso i passi concreti per arrivare al brasiliano, candidato ideale in caso di addio di Di Maria. Douglas Costa potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio nell'affare Icardi, qualora i francesi dovessero riscattarlo per poi cederlo alla Juve. Psg più più calda ma anche con gli inglesi potrebbe nascere uno scambio: c'è Gabriel Jesus che piace alla società italiana, ma anche il no del City ad uno scambio che non preveda anche un conguaglio economico che da Torino arrivi nelle casse britanniche.