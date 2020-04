Anderlecht, Nasri shock | Licenziamento in vista

ANDERLECHT NASRI LICENZIATO - Manca ancora l'ufficialità ma, stando a quanto rivelato dal quotidiano belga 'Derniere Huere', Samir Nasri sarebbe stato licenziato dall'Anderlecht.

Il fantasista francese classe 1987 si è reso colpevole di essere volato a Dubai senza avvisare la società, violando così l'obbligo di non viaggiare per via dell'emergenza. A differenza dei suoi compagni di squadra, l'ex Arsenal e Manchester City sarebbe stato l'unico a non avvisare il club dei suoi spostamenti e dei suoi allenamenti durante la quarantena.