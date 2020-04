Lazio, si allunga il recupero di Lulic | Leiva brucia le tappe

LAZIO LULIC LEIVA/ In casa Lazio, aspettando notizie ufficiali, si comincia a pensare alla ripresa degli allenamenti. Lucas Leiva lo scorso 4 aprile si è sottoposto ad un piccolo intervento al ginocchio. Il decorso post-operatorio procede spedito: l’ex Liverpool è seguito nella sua abitazione romana da un fisioterapista biancoceleste e sta già lavorando per tornare a disposizione del mister. Dovrebbe averne per qualche altra settimana. L’obiettivo del club è sottoporlo a rischi inutili o ricadute evitabili.

Il bosniaco nei giorni successivi all’intervento si è trasferito dalla famiglia in Svizzera, dove ha proseguito le cure e dove si trova ancora oggi. Tornerà a Formello solo quando la ripresa sarà ufficiale, ma non è chiaro ancora quando potrà riprendere ad allenarsi. La sensazione è che il rientro sul terreno di gioco possa slittare. Sarebbe una brutta notizia per Simone Inzaghi che per la volata scudetto non vuole fare a meno del suo capitano.