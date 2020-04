CORONAVIRUS CAMPIONATO CINESE / Prima nazione colpita dall'emeregenza Coronavirus, la Cina si appresta a ripartire a pieno regime, ma per l'inizio del campionato, previsto in origine il 22 febbraio, ci vorrà ancora del tempo.

In alcune dichiarazioni raccolte da 'Xinhua', infatti, il CEO del Guangzhou R&F, Huang Shenghua ha svelato le tempistiche della ripresa delle attività calcistiche. "Sulla base della valutazione della situazione attuale, la nuova stagione inizierà tra fine giugno e inizio luglio". Una data che stride molto con le previsioni fatte in questi giorni per i maggiori campionati europei, che sperano di partire prima, anche se il virus non ha ancora abbandonato il Vecchio Continente.