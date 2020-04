CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN POGBA / Christian Eriksen, prima dello stop forzato per l'emergenza coronavirus, aveva deluso nei primi mesi della sua esperienza in Italia con la maglia dell'Inter. Il centrocampista ex Tottenham non si è ancora integrato negli schemi di Conte, che anche nell'ultimo big match contro la Juventus (come nel derby con il Milan) lo ha escluso inizialmente utilizzandolo solo a gara in corso.

E c'è chi pensa già ad una clamorosa cessione di Eriksen nel prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Inter, scambio Eriksen-Pogba: sgarbo alla Juve

Fabio, direttore e giornalista di 'Telelombardia', lancia la provocazione su Twitter: "Io proporrei lo scambio Eriksen per Pogba - si legge nel tweet - L'Inter si libera di un disastro come il danese, che non piace a Conte, ma soprattutto di 10 milioni di stipendio".

Eriksen prima dello sbarco a Milano a gennaio per 20 milioni fu inseguito a lungo dal Manchester United, con l'Inter che in tal caso proverebbe ad utilizzarlo come pedina di scambio per Pogba, cercando di soffiare il francese campione del mondo ai rivali della Juventus. La differenza d'ingaggio tra i due centrocampisti potrebbe però essere un ostacolo per un'eventuale trattativa, visto che l'assistito di Mino Raiola percepisce a Manchester un ingaggio intorno ai 17 milioni di euro.

