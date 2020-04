CALCIOMERCATO JUVENTUS FERRAN TORRES / Cresciuto in maniera esponenziale in questa stagione, Ferran Torres ha calamitato su di sé le attenzioni dei maggiori club europei. Il mancato rinnovo con il Valencia ha ingolosito diversi operatori di mercato, pronti a darsi battaglia per il talento ventenne.

Laè da tempo sulle tracce del calciatore, ma deve vedersela con una concorrenza agguerrita che comprende, tra gli altri, anche Barcellona, Borussia Dortmund, Liverpool e Real Madrid. Per quanto riguarda i 'Blancos', però, giungono novità importanti dalla Spagna. Secondo 'Diario madridista', infatti, la dirigenza del Real non avrebbe alcuna intenzione di partecipare ad aste di mercato, fissando in 35-50 milioni il budget per il nazionale Under 21. Una cifra che, potrebbe non essere sufficiente per il club del pipistrello, che di recente ha accolto con freddezza una proposta da 40 milioni proveniente da Dortmund.