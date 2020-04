Calciomercato Juventus, intrigo Sancho | Affare fatto!

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO MANCHESTER UNITED BORUSSIA DORTMUND - Jadon Sancho al Manchester United: c'è l'accordo.

Stando, infatti, a quanto sostiene il 'Sun', dopo mesi di incontri segreti e trattative serrate, il club inglese e l'entourage del giocatore del nel mirino anche di Juventus e Chelsea , avrebbero raggiunto l'accordo definitivo per il passaggio del 20enne Nazionale inglese ai 'Red Devils'. Adesso, resterebbe solo da trovare quello con i gialloneri, desiderosi di incassare più di 100 milioni di euro per la cessione di Sancho. In caso di fumata bianca, nel lungo contratto che il calciatore dovrebbe firmare con lo United, verrebbe inserita una clausola rescissoria monstre per evitare l'assalto dei top club europei in futuro.