CALCIOMERCATO INTER LAUTARO CRESPO / Hernan Crespo, ex attaccante tra le tante di Inter, Lazio e Milan, è intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' per parlare del futuro di Lautaro Martinez, numero 10 nerazzurro nel mirino del Barcellona, e del ruolo di Dybala all'interno del mondo Juve. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

Ecco le sue parole: "Io gli dico che deve restare all’Inter, senza alcun dubbio. Il perchè è semplice. Lui ha fatto bene in Argentina con il Racing, è arrivato all’Inter e per un campionato ha fatto la panchina di Icardi, poi è stato promosso titolare. Questa è la sua prima stagione da inamovibile, poco per decidere di cambiare vita e andare a Barcellona.

Dybala e la Juventus: "Ha mezzi tecnici incredibili, deve seguire Sarri e diventerà uno dei più grandi. Alla Juve hanno fatto una rivoluzione culturale prendendo Sarri, serve tempo per digerire il cambiamento e i nuovi metodi. Mi aspetto che la Juve, al prossimo mercato, quando ci sarà, ascolti le richieste dell’allenatore, altrimenti Sarri dovrà cercare di applicare il suo gioco a un materiale che non è adatto''.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, caso Lautaro: assist dalla Spagna | L'annuncio di Setien

Juventus, Icardi l'erede di Higuain | Due big nell'affare col PSG

Inter, super tesoretto da 181 milioni | Triplo colpo da urlo per Conte