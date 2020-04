CHAMPIONS LEAGUE EUROPA LEAGUE CORONAVIRUS UEFA CEFERIN / Tornare a giocare e concludere la stagione o annullare tutto e ripartire da zero dal prossimo anno. Il mondo del calcio si divide in due. Mentre il ministro della Salute Speranza frena gli entusiasmi su una possibile ripresa in tempi brevi, il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin prova a mettere ordine nell'intervista rilasciata ai microfoni del 'Corriere della Sera'. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

Ecco le sue parole: "La priorità è la salute di tifosi, giocatori e dirigenti. Sono ottimista di natura, credo ci siano opzioni che ci possono permettere di ricominciare campionati coppe e portarli a termine. Potremmo dover riprendere senza spettatori, ma la cosa più importante credo sia giocare le partite. E' meglio giocare senza spettatori che non farlo affatto.

Il calcio riporterebbe nelle case dei tifosi emozioni e gioia di cui hanno disperatamente bisogno".

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Gravina: "Fermare tutto? Non posso essere io il becchino del calcio, ma sono solo..."

Il ritorno in campo: "È presto per dire che non possiamo completare la stagione. L’impatto sarebbe terribile per club e leghe. Possiamo terminare, ma dobbiamo rispettare le decisioni delle autorità e aspettare il permesso per tornare a giocare. Campionati e coppe europee potrebbero disputarsi in parallelo. Non c’è una data limite perle finali di coppa. Dipende tutto da quando ricominceremo a giocare. Fine tra tra settembre e ottobre o entro il 2020? Lo vedo abbastanza difficile, avrebbe un impatto pesante sul calendario della stagione 2020-21".

I danni economici: "I campionati sono la base dei ricavi per i club a livello nazionale. Se completati, le conseguenze finanziare saranno limitate. Abbiamo già sospeso alcune condizioni, ma non rottameremo il fair play finanziario. Ha portato tanti benefici, però deve essere un aiuto, non un ostacolo: saremo flessibili. Dobbiamo dare maggiore flessibilità a club e giocatori. Mi sembra che estendere la finestra per il calciomercato sia una buona opzione".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, il ministro Speranza: ''Calcio ultimo problema con 400 morti al giorno''