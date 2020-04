CALCIOMERCATO INTER MESSI BARCELLONA SETIEN LAUTARO MARTINEZ - Non solo Lautaro Martinez. L'asse Inter-Barcellona è incandescente e, oltre al numero 10 nerazzurro, si parla del 'sogno' Leo Messi. Il capitano dei catalani ha bollato come "fake news" la notizia su un possibile addio al Barça per approdare in Serie A, alla società meneghina in particolare, ma le voci continuano a circolare.

Un'operazione decisamente difficile, per via dei costi altissimi che avrebbe, a maggior ragione dopo questa emergenza che avrà i suoi effetti economici importanti anche per quanto riguarda il calcio e le prossime sessioni di calciomercato . Ma dopo aver parlato del 'Toro' , l'allenatore dei catalani,, ha risposto anche ad una domanda sul futuro della 'Pulce': "Di recente, ho appreso che Messi potrebbe risolvere il suo contratto, ma sono sicuro che resterà - le sue parole a 'Onda Cero' - Se Messi dovesse vedere che il Barça non ha un progetto vincente, forse potrebbe andarsene. Ma il Barcellona punta sempre a vincere". Parole rassicuranti per i tifosi spagnoli: Messi appare destinato a restare solo un sogno per il club die per il calcio italiano.

