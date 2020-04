CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Resta complesso il rinnovo con il Milan di Gianluigi Donnarumma. Il giovane portiere è in scadenza nel giugno 2021 e senza la firma sul prolungamento sarebbe messo sul mercato dalla dirigenza rossonera, che vuole assolutamente evitare il rischio di perderlo a parametro zero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, addio Donnarumma | Via libera per Tonali

Le offerte per Donnarumma comunque non mancherebbero, con il Real Madrid che sarebbe tornato all'assalto del Nazionale azzurro. Stando a 'Tuttosport', il club spagnolo sarebbe disposto a mettere sul piatto 50 milioni di euro per il cartellino del classe '99. Una cifra che andrebbe a soddisfare il Milan vista la situazione contrattuale del giocatore.

Calciomercato Milan, Donnarumma-Areola: niente scambio col PSG

Zidane avrebbe bocciato Courtois e Areola, con Donnarumma che rappresenterebbe una pista concreta per i 'Blancos'. Il tempo che passa giocherebbe però a favore dell'agentee del Real, con il prezzo del guardipali rossonero che potrebbe ulteriormente abbassarsi.

Per Donnaruma resterebbero aperte anche le piste Chelsea e PSG. I parigini sarebbero stati finora l'unica squadra a muoversi concretamente per Donnarumma, proponendo come parziale contropartita Areola, di ritorno dal Real Madrid. Offerta che però non stuzzicherebbe il Milan, che vorrebbe soprattutto incassare dalla cessione del proprio gioiello. I 'Blues' di Abramovich, infine, sono alla ricerca di un sostituto di Kepa e presto potrebebro farsi seriamente sotto per Donnarumma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, colpo da 30 milioni per l'erede di Donnarumma