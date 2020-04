LAZIO ACERBI CORONAVIRUS / Francesco Acerbi, difensore centrale della Lazio, è intervenuto sulle frequenze di 'Radio 1' durante 'Radio anch'io Sport' per parlare dell'emergenza sanitaria del coronavirus e del dibattito sulla ripresa del campionato che da settimane ormai divide il mondo del calcio in due. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

Ecco le sue parole: "E' dura stare fermi, tornare alla normalità è la cosa più importante. Ci alleniamo a casa, ma facendo un po' di attività il tempo almeno ora passa. La situazione si sta normalizzando, l'incubo prima o poi finirà".

Il retroscena: "Volevo smettere un paio di volte. Una nel settore giovanile, poi a 23/25 prima della malattia. Dopo il tumore qualcosa è cambiato e sono tornato ad essere un bambino".

Il calendario solare: "Sono supposizioni che ognuno fa, è difficile considerando anche l'Europeo. E' difficile incastrare tutto.

Da parte mia spero che finisca tutto il prima possibile e ripartire in maniera adeguata il prossimo anno.

Zero contatti in campo: "Piuttosto non gioco, non sarebbe calcio. Non posso far fare gol all'avversario perché non posso mettergli le mane addosso. Non mi sembra giusto. Che gioco sarebbe".

Lazio da scudetto: "Da quello che ha dimostrato assolutamente sì. Ha vinto con inter e juve, ha dimostrato di giocare e vincere bene. Anche nei momenti di difficoltà è stata brava e unita, è il lavoro di tutti. Ne basta uno che non lavori e il castello si sfalda. Ma se tutti lavoriamo con le nostre qualità è difficile fermarsi".

