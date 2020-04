CALCIOMERCATO JUVENTUS MILIK / Arkadiusz Milik è una pista calda per la Juventus. Tra Icardi, Gabriel Jesus e Kane, la dirigenza della Continassa starebbe valutando seriamente la pista che porta al centravanti polacco, in uscita dal Napoli viste anche le difficoltà per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2021.

Milik ha tante richieste ma quella bianconera sarebbe la sua preferita come scrive 'Tuttosport'. Se il Tottenham può giocarsi nell'affare Lucas Moura e il Chelsea il cartellino di Boga che i 'Blues' possono riscattare dal Sassuolo, il CFO della 'Vecchia Signora' Paratici potrebbe pensare di inserire nell'operazione il cartellino di Federico Bernardeschi.

Juventus, anche Rugani e Romero nell'affare Milik col Napoli

La permanenza dell'ex Fiorentina a Torino è in bilico, con il numero 33 che potrebbe essere la carta vincente per convincere De Laurentiis a privarsi di Milik , soprattutto in caso di partenza sulle corsie offensive di

Non solo per Bernardeschi. Se il Napoli dovesse respingere il fantasista classe '94, la Juventus potrebbe allora tentare di mettere sul piatto Rugani, anche lui come Bernardeschi in uscita da Torino. Il difensore è stato spesso accostato ai partenopei in passato, soprattutto quando Sarri sedeva sulla panchina del 'San Paolo'. Un'altra opzione riguarderebbe infine Romero, che dopo il prestito al Genoa sbarcherà in estate in bianconero, dove però potrebbe trovare poco spazio vista la concorrenza nel reparto difensivo.

