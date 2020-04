CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS CHIESA COMMISSO FIORENTINA / Rocco Commisso, numero uno della Fiorentina, si è concesso ai microfoni del 'Corriere dello Sport' per parlare dei temi più importanti che tengono banco in casa viola.

A partire dal futuro di Federico, talento classe 1997 nel mirino di. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo

Ecco le sue parole: "Due sono le condizioni per farlo andare via: la prima è che Federico me lo chieda e a oggi non l’ha fatto. La seconda, che l’offerta sia in linea con la valutazione che la società gli attribuisce. Potrei accontentarlo solo se le due cose si verificassero, ma, come ho spiegato, Chiesa non ha mai detto a me, né a Joe, né a Pradé, che se ne vuole andare. Manco da Firenze da due mesi, quando tornerò il futuro di Chiesa e Castrovilli non saranno il primo problema da affrontare, ma il secondo".

La ripresa del campionato: "Non ho mai detto di no. Il calcio e l'italia devono ripartire, non possono restare fermi ancora a lungo. Il Paese sta andando incontro a una forte recessione. La mia unica pregiudiziale era il timore che si potesse compromettere la stagione 20-21. Le cose sono cambiate. Fondamentale è la salute".

