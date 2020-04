DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / La lotta al Coronavirus continua a lanciare segnali incoraggianti ed in Italia entra nel vivo la discussione sulla 'Fase 2'. Il 4 maggio, seppur con diverse limitazioni, potrebbero riaprire gradualmente anche bar, ristoranti e parchi, ma dal Governo fanno sapere che non si tratta ancora di ipotesi definitive. Il mondo del calcio intanto ritrova unità dicendo 'sì' al ritorno in campo, previsto per inizio giugno. Si lavora intanto sui protocolli di sicurezza per tutelare calciatori e addetti ai lavori: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

21.25 - Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora è tornato a parlare questa sera a 'Rai 2' soffermandosi sulla ripartenza: "Io oggi non do per certa ne' la ripresa del campionato ne' degli allenamenti il 4 maggio".

19.05 - E' arrivata la risposta della Regione Marche in merito proiezioni fatte dagli esperti dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, coordinato dal membro OMS e consulente del Ministero della Salute Walter Ricciardi: "In base alle nostre previsioni si arriva per l’intera regione allo zero alternato dei casi tra il 25 e il 30 maggio"

18.10 - Il bollettino giornaliero della Protezione Civile: per la prima volta negativo il numero dei nuovi contagiati.

17.30 - Sono 4365 gli attuali casi positivi Covid 19 nella Regione Lazio. Di cui 2792 sono in isolamento domiciliare, 1388 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 185 sono ricoverati in terapia intensiva. 349 sono i pazienti deceduti e 1101 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 5815 casi

17.05 - L'assessore D'Amato fa il punto giornaliero sull'emergenza coronavirus nella Regione Lazio: "Oggi registriamo un dato di 60 casi di positività in continua discesa sia nei numeri assoluti che nel trend che è in frenata al 1%.

Una giornata simbolica: proprio oggi quando vengono dimessi, dopo la riabilitazione fatta al San Filippo Neri, la coppia dei coniugi di Wuhan, registriamo il dato più basso dal 12 marzo"

15.58 - Dimessa la coppia di cinesi provenienti da Wuhan e primi contagiati registrati in Italia: i due sono stati dimessi dal San Filippo Neri. "Sono in ottime condizioni e hanno inoltre preannunciato una lettera di ringraziamento alle strutture sanitarie che li hanno salvati e avuti in cura", spiega l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

14.38 - Niente elezioni estive: le Regionali, originariamente in programma in primavera, si terranno tra il 15 settembre e il 15 dicembre. Questo l'orientamento che dovrebbe essere inserito nel decreto al vaglio del Governo: i consigli regionali in scadenza saranno rinnovati fino al 31 agosto.

12.45 - Il consueto aggiornamento diramato dallo Spallanzani: I pazienti COVID-19 positivi sono in totale 125. Di questi, 19 necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici e paucisintomatici.

12.30 - L'Osservatorio della Salute stila le previsioni regione per regione sui contagi zero. (TUTTI I DATI)

12.00 - Intanto dalla Cina arrivano conferme sull'inizio del campionato solamente a luglio. Lo ha affermato il CEO del Guangzhou R&F.

11.40 - Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna, a 'Rai News': "Abbiamo chiesto al Governo di dare linee guida sul tema dei dispositivi di protezione individuale. Un esempio: le mascherine servono per evitare il contagio? Si dica che servono, sono obbligatorie a livello nazionale, mettendo anche a fianco una sanzione per chi non rispetta il loro utilizzo".

11.25 - Galliani: "Serie A nell'anno solare, poi due gironi e playoff scudetto". La proposta dell'ad del Monza per la ripresa del campionato.

10.20 | Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, prova a mettere ordine sui temi più caldi del mondo calcio in un'intervista rilasciata al 'Corriere della Sera': ''In campo solo con ok medico''

9.30 | "Sono un grande appassionato di calcio ma con più di 400 morti al giorno con sincerità è l'ultimo problema di cui possiamo occuparci". A dichiararlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza.

9.25 | L'intervento di Francesco Acerbi, difensore centrale della Lazio, sulle frequenze di 'Radio 1' durante 'Radio anch'io Sport' per parlare dell'emergenza sanitaria del coronavirus e della possibile ripresa della Serie A.

8.00 | Il premier, Giuseppe Conte, non usa mezzi termini e, in un'intervista al quotidiano tedesco 'Sueddeutsche Zeitung', ribadisce che dall'inizio della crisi coronavirus l'Europa è stata assente.