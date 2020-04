DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / La lotta al Coronavirus continua a lanciare segnali incoraggianti ed in Italia entra nel vivo la discussione sulla 'Fase 2'. Il 4 maggio, seppur con diverse limitazioni, potrebbero riaprire gradualmente anche bar, ristoranti e parchi, ma dal Governo fanno sapere che non si tratta ancora di ipotesi definitive. Il mondo del calcio intanto ritrova unità dicendo 'sì' al ritorno in campo, previsto per inizio giugno.

10.20 | Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, prova a mettere ordine sui temi più caldi del mondo calcio in un'intervista rilasciata al 'Corriere della Sera': ''In campo solo con ok medico''

9.30 | "Sono un grande appassionato di calcio ma con più di 400 morti al giorno con sincerità è l'ultimo problema di cui possiamo occuparci". A dichiararlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza.

9.25 | L'intervento di Francesco Acerbi, difensore centrale della Lazio, sulle frequenze di 'Radio 1' durante 'Radio anch'io Sport' per parlare dell'emergenza sanitaria del coronavirus e della possibile ripresa della Serie A.

8.00 | Il premier, Giuseppe Conte, non usa mezzi termini e, in un'intervista al quotidiano tedesco 'Sueddeutsche Zeitung', ribadisce che dall'inizio della crisi coronavirus l'Europa è stata assente.