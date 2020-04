Calciomercato Inter, Sensi esce allo scoperto: il messaggio a Conte

CALCIOMERCATO INTER SENSI / In casa Inter si parla molto di calciomercato e delle possibili mosse di Marotta anche e soprattutto a centrocampo. Diversi i nomi in bilico in mediana, da Borja Valero a Vecino, passando per Gagliardini. Anche Stefano Sensi è finito per un periodo nell'occhio del ciclone e in ogni caso i nerazzurri dovranno esercitare il diritto di riscatto dal Sassuolo.

Dunque, allo stato attuale, anche la sua situazione deve essere definita e i numerosi infortuni hanno contribuito a lasciare un alone di incertezza.

Tuttavia, lo stesso Sensi ha lanciato un messaggio importante su Instagram, rispondendo alle domande dei tifosi: "Il mio grande sogno è vincere con l'Inter e con la Nazionale". Il classe '95 vede solo nerazzurro e ha intenzione di mantenere la fiducia di Antonio Conte nonostante le continue indiscrezioni sul possibile arrivo di Vidal o di altri centrocampisti. L'ex Sassuolo ha risposto anche ad altre curiosità: "Il gol più emozionante è stato quello all'esordio a 'San Siro' contro il Lecce, il mio idolo è Xavi fin da bambino".