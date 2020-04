Calciomercato Roma, maxi-scambio con la Fiorentina: quattro difensori in ballo

CALCIOMERCATO ROMA FIORENTINA FLORENZI SPINAZZOLA / Continuano le voci di calciomercato, che in estate potrebbe vivere di parecchi scambi vista l'emergenza coronavirus. In quest'ottica rientrerebbe la possibile maxi-operazione tra Roma e Fiorentina: i giallorossi e i viola vedranno i rientri di Florenzi e Biraghi, ma non per restare.

Entrambi gli esterni sono pronti a fare nuovamente le valigie ed essere inseriti in uno scambio tra le società.

Secondo 'La Gazzetta Sportiva', inoltre, anche Spinazzola e Pezzella potrebbero rientrare nell'affare, che così diventerebbe decisamente importante. In questo modo il ds romanista Petrachi riuscirebbe ad abbassare il monte ingaggi, cedendo due calciatori che guadagnano circa 3 milioni di euro. Inoltre, proprio oggi il club giallorosso ha annunciato che Fonseca e la squadra hanno deciso di rinunciare a quattro mesi di stipendio.