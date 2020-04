Juventus - Bonucci, bufera compleanno: la moglie risponde alle critiche

JUVENTUS BONUCCI COMPLEANNO MOGLIE / Festa di compleanno in casa Bonucci. Il difensore della Juventus insieme a tutta la famiglia ha celebrato nonno Dino, padre della moglie Martina Maccari, che ha compiuto 63 anni.

La donna pubblicando su Instagram una foto che immortala tutta la famiglia riunita - composta da ben otto persone - ha fatto scatenare le polemiche sui social.

Maccari ha così risposto alle diverse critiche:

"Dal 7 marzo ho messo piede fuori casa 2 giorni fa per la prima e unica volta - scrive - Mi portano spesa a casa, abbiamo usato un Glovo per la torta, regalato un disegno incorniciato con una vecchia cornice che avevamo a casa. I miei attraversano una scala interna per venire da me. Sono chiusi come me dal 7 marzo. Spesa a casa farmacia a casa. Fatemi un favore criticate tutto, soldi, casa, marito, me in prima persona, ma non il senso civile e di responsabilità. Abbiamo donato e continuiamo ad adoperarci come possiamo per fronteggiare questa situazione. State facendo una polemica sterile a mio avviso. Se siete arrabbiati con il mondo vi capisco, ma non ci risolverà la vita tanta inutile polemica".