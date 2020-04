CALCIOMERCATO MILAN THIAGO SILVA KOULIBALY PSG / Thiago Silva si allontana dal Milan. Dalla Francia arriva la svolta, in cui il brasiliano ha sempre sperato.

Stando a quanto riportato da 'Le10Sport.com',avrebbe proposto il rinnovo di contratto al calciatore, cambiando così idea, e ci sarebbero buone possibilità che la trattativa vada a buon fine.

Thiago Silva, che ha sempre manifestato la volontà di rimanere sotto la Torre Eiffel, potrà così essere accontentato.

Niente ritorno al Milan dunque per il brasiliano, pronto a preparare i prossimi Mondiali, in programma in Qatar nel 2022, con la maglia del Psg. I francesi nel frattempo devono fare i conti con il no di Koulibaly, che preferirebbe trasferirsi in Premier League. Il riavvicinamento a Thiago Silva potrebbe dunque essere dovuto anche al raffreddamento nella trattativa per il giocatore del Napoli.

