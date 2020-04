Juventus, si riparte ma c'è il giallo Higuain: le ultime di Cm.it

JUVENTUS HIGUAIN RIPARTE / Il conto alla rovescia verso il 4 maggio continua, s'avvicina la data del "nuovo inizio" del calcio italiano post-coronavirus. La Juventus si prepara alla ripartenza, come da protocollo inviato alla Figc,la ripresa dei lavori deve essere preceduta da uno screening di visite mediche nelle 72-96 ore precedenti.

Il primo scoglio è il rientro dei calciatori dall'estero che, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, dovrebbe avvenire entro domenica 26 aprile, il giorno in cui la Juventus dovrebbe ritrovarsi al J Hotel, dove vivranno in quarantena anche i rientranti dai paesi stranieri.

In casa Juve c'è però il giallo

Secondo le indiscrezioni raccolte, non c'è ancora certezza sulla presenza domenica del Pipita, che è volato in Argentina per stare vicino alla madre. Una situazione delicata che va monitorata costantemente. Ricordiamo inoltre, che Higuain ha anche il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 potrebbe incidere anche quest'aspetto nelle scelte dell'attaccante argentino.

Oggi lo staff bianconero per la prima volta ha avuto comunicazioni ufficiali anche se il club ha precisato che le indicazioni dovranno essere confermare nelle prossime 48 ore, quando probabilmente si potrà avere un'idea di ciò che emergerà mercoledi nella riunione tra il ministro Spadafora e le componenti del sistema calcio.